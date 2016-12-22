Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,49 58,99 EUR Нал. 70,31 69,59 USD Бирж. 59,20 +0,45 EUR Бирж. 69,82 +0,36 USD ЦБ. 58,93 +0,24 EUR ЦБ. 69,71 +0,07 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 13009,96 +1326,03 ММВБ 2124,12 +0,49% РТС 1131,38 -0,25% Brent 61,48 -1,91% DJIA 24184,10 +0,01% Nasdaq 6780,57 +0,27% FTSE 7348,03 +0,28%
Посол Палестины в России заявил о шоке от решения Трампа по Иерусалиму
Лента новостей
Ходорковский отреагировал на решение Путина баллотироваться на новый срок 22:04, Политика Глава МОК «принял к сведению» слова Путина о россиянах на Олимпиаде-2018 21:52, Общество Премьер Израиля назвал «историческим днем» решение Трампа по Иерусалиму 21:47, Политика Как прокатиться по замерзшему Байкалу и не попасть в неприятности 21:40, РБК и Hankook В Москве вручили Премию РБК за 2017 год 21:37, Бизнес СКР предъявил обвинения главе криминалистического центра МВД 21:31, Общество Путин внес в Госдуму законопроект о ежемесячных выплатах семьям с детьми 21:26, Политика Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля 21:23, Политика «Реал» согласовал переход лучшего бомбардира чемпионата Италии за €80 млн 21:21, Спорт Считаете себя хорошим рыбаком и опытным водителем: пройдите тест 21:20, РБК и Mitsubishi Pajero Sport С сайта ЦБ исчез список допущенных к работе с гособоронзаказом банков 21:15, Финансы «Яндекс» ответил на слова ФАС о манипулировании поисковой выдачей 21:14, Технологии и медиа Володин призвал не самоуспокаиваться в связи с выдвижением Путина 20:58, Политика Минэкономразвития допустило достижение инфляцией дна 20:40, Экономика РЖД пустят все поезда в обход Украины с 11 декабря 20:30, Общество Таможня объяснила новые требования к оформлению покупок за рубежом 20:30, Экономика С 1917 до 2017: хорошо ли вы знаете историю российских денег 20:24, РБК и Ситибанк Ипотечный порог: стоит ли сейчас брать кредиты с низким первым взносом 20:17, Деньги В Шереметьево открыли закрытую после инцидента с лайнером полосу 20:08, Общество Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2018–2020 годы 19:51, Политика Крупнейший ретейлер мира решил сменить название 19:50, Бизнес Тест: как выглядеть красиво на всех фото 19:48, РБК и Huawei Матвиенко сравнила с инквизицией решение МОК по России 19:46, Политика GV Gold договорилась о покупке золотодобывающей компании Вексельберга 19:37, Бизнес Россия заявила об освобождении Сирии от террористов ИГ 19:36, Политика «Газпром» попросил приостановить действие лицензии на шельфе Камчатки 19:35, Бизнес Путин назвал отстранение России от Олимпиады срежиссированным 19:28, Политика Россельхознадзор нашел санкционный сыр в «Ашане» в центре Москвы 19:22, Бизнес
Посол Палестины в России заявил о шоке от решения Трампа по Иерусалиму
Политика, 22:30
0
Посол Палестины в России заявил о шоке от решения Трампа по Иерусалиму

Решение американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля противоречит международному праву и вызывает шок. Об этом говорится в заявлении посла Палестины в России ​Нофаля Абдельхафиза, поступившем в распоряжение телеканала РБК.

«То, что мы прочли в мировых СМИ по поводу данной темы, вызвало у нас шок, и все это создаст основу для эскалации напряженности в регионе, и без того переживающем трудные времена», — заявил он.

«Мы категорически отвергаем решение американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перевести туда американское посольство», — подчеркнул посол. Он отметил, что это решение противоречит как резолюциям ООН, так и ранее высказываемой позиции США по этому вопросу. «После такого заявления США станут персоной нон грата на ближневосточных переговорах», — отметил дипломат.

О своем решении признать Иерусалим столицей Израиля Дональд Трамп объявил 6 декабря. Одновременно американский президент приказал Госдепартаменту перенести посольство из Тель-Авива. Объясняя свое решение, Трамп заявил, что, откладывая признание Иерусалима, США «не добились ничего на пути мирного урегулирования». При этом он подчеркнул, что это не означает отхода Вашингтона от мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил признательность Трампу за это решение, назвав это событие «историческим днем». В то же время власти исламских стран, в том числе Египта, Турции, Иордании и Саудовской Аравии, выступили против действий Вашингтона.

Иерусалим оказался разделен между израильтянами и арабами в результате войны 1947–1949 годов. Обе стороны объявили Иерусалим своей столицей. В 1967 году в результате Шестидневной войны Восточный Иерусалим, находившийся под контролем арабов, также был захвачен Израилем. ООН не признает эти действия израильтян, считая, что Восточный Иерусалим должен находиться под контролем Палестины.

Теги: Палестина , Иерусалим , Дональд Трамп
Главное
Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля Политика
Материалы по теме
Премьер Израиля назвал «историческим днем» решение Трампа по Иерусалиму Политика
Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля Политика
Король Марокко написал Трампу письмо о статусе Иерусалима Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку