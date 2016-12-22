Посол Палестины в России заявил о шоке от решения Трампа по Иерусалиму

Решение американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля противоречит международному праву и вызывает шок. Об этом говорится в заявлении посла Палестины в России Нофаля Абдельхафиза, поступившем в распоряжение телеканала РБК.
«То, что мы прочли в мировых СМИ по поводу данной темы, вызвало у нас шок, и все это создаст основу для эскалации напряженности в регионе, и без того переживающем трудные времена», — заявил он.
«Мы категорически отвергаем решение американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перевести туда американское посольство», — подчеркнул посол. Он отметил, что это решение противоречит как резолюциям ООН, так и ранее высказываемой позиции США по этому вопросу. «После такого заявления США станут персоной нон грата на ближневосточных переговорах», — отметил дипломат.
О своем решении признать Иерусалим столицей Израиля Дональд Трамп объявил 6 декабря. Одновременно американский президент приказал Госдепартаменту перенести посольство из Тель-Авива. Объясняя свое решение, Трамп заявил, что, откладывая признание Иерусалима, США «не добились ничего на пути мирного урегулирования». При этом он подчеркнул, что это не означает отхода Вашингтона от мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил признательность Трампу за это решение, назвав это событие «историческим днем». В то же время власти исламских стран, в том числе Египта, Турции, Иордании и Саудовской Аравии, выступили против действий Вашингтона.
Иерусалим оказался разделен между израильтянами и арабами в результате войны 1947–1949 годов. Обе стороны объявили Иерусалим своей столицей. В 1967 году в результате Шестидневной войны Восточный Иерусалим, находившийся под контролем арабов, также был захвачен Израилем. ООН не признает эти действия израильтян, считая, что Восточный Иерусалим должен находиться под контролем Палестины.