Глава МОК «принял к сведению» слова Путина о россиянах на Олимпиаде-2018

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что «принял к сведению» слова Владимира Путина об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в 2018 году. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.
Бах отреагировал на слова Путина, который пообещал, что власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в Играх в корейском Пхёнчхане. «Сегодня я принял к сведению заявление, которое было опубликовано в печати… Я надеюсь и даже уверен, что «чистые» российские спортсмены воспользуются предоставленной возможностью и выступят на Играх в Пхёнчхане, представляя новое поколение «чистых» спортсменов», — сказал глава МОК.
Бах подчеркнул, что надеется на то, что на совещании 12 декабря будет принято решение об участии российских атлетов в Олимпиаде.
МОК 5 декабря отстранил российскую сборную от участия в Зимних играх 2018 года. Однако «чистые» российские спортсмены, не заподозренные в употреблении допинга, получат возможность выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом. Первым из российских спортсменов о решении поехать в Пхёнчхан в таком статусе заявил шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан.