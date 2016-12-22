Россельхознадзор нашел санкционный сыр в «Ашане» в центре Москвы

Россельхознадзор обнаружил сыр без должной маркировки в московском магазине «Мой Ашан», расположенном по адресу Тверская улица, дом 4, говорится в сообщении ведомства. Магазин расположен рядом с Манежной площадью.

Россельхознадзор сообщил, что не смог установить где именно произведены вызвавшие подозрения «Дорблю» и «Чессано» (на этикетке в качестве производителя указана Швейцария, но номера завода нет), но проверил его качество и признал «высокую вероятность того, что данная продукция была поставлена из стран, на ввоз в РФ продукции из которых был наложен запрет». Затем, по версии ведомства, продукция была «переупакована на московском предприятии с целью беспрепятственной реализации на территории России».

Продукцию, которая признается ввезенной незаконно, конфискуется. Россельхознадзор сообщил, что уничтожил в 2017 году в Москве, Туле и их областях более 96,5 тыс. т «санкционной продукции животного происхождения».

Ведомство уже находило санкционный сыр в магазинах «Ашан» в середине ноября. Тогда в Россельхознадзоре отчитались о том, что на прилавках были «Блю Делис», «Горгонзола», «Санта Россо», «Чеддер», «Дорблю». Власти начали административное расследование.

16 ноября был опубликован законопроект, подготовленный Министерством финансов, который вводит уголовную ответственность за ввоз санкционных товаров в большом объеме. Ввоз попадающих под ограничения продуктов будет приравнен к нелегальному ввозу в страну ядовитых, взрывчатых и радиоактивных веществ.