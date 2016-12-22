Россельхознадзор заподозрил «Ашан» в продаже санкционного сыра

​Россельхознадзор обнаружил в гипермаркетах торговой сети «Ашан» сыр предприятия «Аллгой», которое подозревается в реализации запрещенной к ввозу в Россию продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

15 ноября надзорное ведомство проверило «Ашан» и обнаружило на прилавках сыры «Блю Делис», «Горгонзола», «Санта Россо», «Чеддер», «Дорблю». Согласно маркировке их производителем была компания «Аллгой». Также было установлено, что часть продукции того же предприятия была расфасована в гипермаркете и там же промаркирована как изготовленная ООО «Ашан».

Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям было начато административное расследование, поскольку высока вероятность, что сыры были поставлены из стран, ​«на ввоз в Россию продукции из которых был наложен запрет». По результатам будет направлен запрос в прокуратуру о проведении проверки.

Ранее, 13 сентября, на складах компании «Аллгой» была проведена проверка, в ходе которой нашли сыры общим весом 1223 кг без маркировки, содержащей необходимую информацию о производителе. Также отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы и другие идентифицирующие признаки. Согласно законодательству, сыры изъяли из оборота и уничтожили.

Управление Роспотребнадзора привлекло компанию «Аллгой» к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов). Компанию оштрафовали на общую сумму 110 тыс. руб.