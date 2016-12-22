В Москве арестован 23-летний вербовщик террористов

В Москве арестовали 23-летнего вербовщика в террористов. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205 УК РФ (содействие в террористической деятельности, склонение и вербовка).

По данным следственного управления, мужчина, находясь в Москве, вербовал уроженцев стран Средней Азии в незаконные группировки, которые действуют в Сирии. Он занимался этим с февраля 2016 года по настоящее время.

На допросе задержанный признал свою вину.

Накануне столичная полиция задержала 23-летнего Бухтиера Кулубиддинова по подозрению в вербовке приезжих из Средней Азии в запрещенную в России террористическую группировку «Джабхад ан-Нусра». Об этом сообщал РБК со ссылкой на источник в территориальном отделе полиции и источник в СКР. Мужчина приехал из Таджикиста, при вербовке он представлялся Али Абдуллахом.