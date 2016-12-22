Полицейские задержали работавшего в ТЦ «Москва» вербовщика ИГ

В Москве полицейский задержали 23-летнего мужчину, которого подозревают в вербовке приезжих из Средней Азии в ряды запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом рассказал РБК источник в территориальном отделе полиции и подтвердил источник в СКР.

Уголовное дело возбуждено по ст. 205 УК России (содействие террористической деятельности).

«В октябре этого года в отдел полиции поступило заявление о том, что молодой человек, который представлялся Али Абдуллахом, осуществляет вербовку в ряды «Джабхад ан-Нусры» (организация запрещена на территории России. — РБК)», — рассказал источник в отделе полиции.

Оперативники установили, что приезжий из Таджикистана Бухтиер Кулубиддинов, проживавший на территории торгового центра «Москва», пропагандировал вооруженную борьбу с неверными, а также призывал своих знакомых выехать в Сирию для поддержки угнетенных мусульман, которые подвергаются вооруженной агрессии со стороны российских войск, сообщил источник в СКР.

«Кулубиддинов пользовался групповым чатом WhatsApp для общения со своими единомышленниками, в чате были зарегистрированы еще около 100 пользователей», — рассказал собеседник из СКР.

Они обсуждали боевые действия в Сирии, размещали материалы о деятельности «Джабхад ан-Нусры», а также собирали деньги на помощь боевикам, воюющим в Сирии, добавил источник.

Задержанный молодой человек подтвердил, что он действительно состоит в ячейке радикальной организации под исламским именем Али Абдуллах, и рассказал, что распространял посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram проповеди радикальных исламских проповедников.

Изъятые у Кулубиддинова телефон и электронные носители направили на экспертизу, которая должна подтвердить наличие признаков вербовки и оправдания террористической деятельности, отметил собеседник в Следственном комитете.