ФСИН назвала предварительную причину пожара в пермской колонии

Предварительной причиной пожара в пермской исправительной колонии строгого режима №1 стало короткое замыкание. Об этом сообщается на сайте главного регионального управления ФСИН. Колония работает в штатном режиме.

Пожар в колонии, расположенной рядом с тюрьмой для пожизненно осужденных «Белый лебедь», произошел вечером 5 декабря.

На территории исправительного учреждения загорелось административное здание. Площадь пожара составила более 1 тыс. кв. м. В пресс-службе ФСИН отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.