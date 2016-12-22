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Задержали «заминировавшего» детский магазин на Лубянке
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Задержали «заминировавшего» детский магазин на Лубянке
Общество, 09:44
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Задержали «заминировавшего» детский магазин на Лубянке

Безработный житель Подмосковья задержан за ложное сообщение о минировании Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«4 декабря в 14:05 на 02 позвонил неизвестный и сообщил, что заложена бомба по адресу: Театральный проезд, дом 5, строение 1. Из магазина была проведена эвакуация. Были обследованы помещение и прилегающая территория. Никаких потенциально опасных предметов и объектов обнаружено не было. 5 декабря в пять утра сотрудниками уголовного розыска отдела полиции по Мещанскому району на территории Московской области был задержан мужчина 1968 года рождения, безработный, который был изобличен в сообщении заведомо ложных сведений об угрозе взрыва», — пояснили в пресс-службе главка.

Мужчине избрана мера пресечение в виде подписки о невыезде. «Возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложные сообщения об акте терроризма). Ведется следствие», — добавили в пресс-службе.

Центральный детский магазин на Лубянке «минировали» несколько раз. Так, из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва ЦДМ был эвакуирован 14 сентября, 19 сентября и 27 ноября.

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

С начала сентября по России прошла волна сообщений и звонков о минировании зданий. Из-за угрозы взрыва эвакуировались магазины, торговые центры, административные здания, учебные заведения, вокзалы, аэропорты, кинотеатры клубы и другие учреждения в разных городах России. Ни в одном из случаев взрывные устройства не нашли.

Телефонное минирование по всей России: над какими версиями работает ФСБ
Общество


ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм). В октябре глава ведомства Александр Бортников заявил, что в «минировании» подозреваются четыре россиянина, которые находятся за границей. По его словам, у них есть сообщники на территории России.

Теги: угроза взрыва , сообщение о бомбе , телефонный тероризм
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