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Два человека погибли при взрыве на газопроводе в штате Иллинойс
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Два человека погибли при взрыве на газопроводе в штате Иллинойс
Общество, 06:22
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Два человека погибли при взрыве на газопроводе в штате Иллинойс

В северной части американского штата Иллинойс взорвался газопровод, жертвами взрыва стали два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщает NBC Chicago. 

Сообщение о взрыве поступило в экстренные службы в 09:02 по местному времени (00:02 мск). По предварительным данным, инцидент произошел в окрестностях города Начуса в 152 км от Чикаго.

Во время работы двух тракторов в поле, один из них случайно задел газопровод, в результате чего произошел взрыв. На место происшествия прибыла полиция, сотрудники пожарной службы и медики. Пожар на газопроводе был потушен к 13:15 по местному времени (04:15 мск). В настоящий момент состояние пострадавших стабильное.

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Общество

Теги: США , Чикаго , взрыв газа , Иллинойс
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