В результате взрыва газа в доме в Иркутской области погиб один человек

В Иркутской области в результате взрыва газа в пятиэтажном доме погиб один человек, пострадали пятеро. Об этом сообщается на сайте местного управления МЧС.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в городе Усть-Кут в квартире на первом этаже жилого дома. В МЧС рассказали, что пятиэтажка, где произошел инцидент, не была газифицирована. По предварительным данным, взорвался газовый баллон, находившейся в квартире. Из-за взрыва в комнате обрушились перекрытия второго этажа.

По словам начальника Усть-Кутского пожарно-спасательного гарнизона Виктора Крохты, из дома были эвакуированы около 100 человек, 15 из которых были жильцами квартир подъезда, где взорвался газ. Погибший находился на втором этаже. Медики оказали помощь пятерым людям. Как рассказали ТАСС в центральной районной больнице, были госпитализированы три человека. Они находятся в тяжелом состоянии, сказал собеседник агентства.

На место происшествия прибыли спасатели. Они начали разбирать завалы. Всего в операции участвуют пять единиц техники и 23 сотрудника МЧС.

По словам источника агентства «Интерфакс», под обломками может находится один человек. Он отметил, что обрушение перекрытий произошло на площади 80 кв. м. Также были повреждены лестничные пролеты, сказал собеседник агентства.

Позднее представитель Главного управления МЧС России по Иркутской области Андрей Шутов опроверг сообщение о том, что под завалами в Усть-Куте находится человек, передает ТАСС. «Источники не правы, никого там нет. Один человек погиб, пятеро пострадали», — сказал собеседник агентства.

По факту взрыв газа Следственный комитет начал доследственную проверку, сообщили ТАСС в местном управлении СК.