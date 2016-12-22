Суд обвинил троих предполагаемых убийц автора статей о «панамском досье»

На Мальте суд предъявил обвинения троим подозреваемым в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая публиковала статьи о коррупции в стране и занималась работой над «панамским досье». Об этом сообщает Reuters.

В причастности к убийству Галиции подозреваются Винс Мускат и братья Альфред и Джордж Деджорджио. Обвинению предстоит выяснить, принимали ли они личное участие в убийстве журналистики или наняли киллеров.

Мальтийские власти задержали десять человек в ходе расследования дела об убийстве Галиции. Об этом 4 декабря сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. По словам пресс-секретаря премьер-министра Курта Фарруджиа, восемь задержанных являются гражданами Мальты.

Галиция погибла 16 октября в результате подрыва ее автомобиля. По информации издания Times of Malta, Галиция 1 октября обращалась в полицию из-за поступавших ей угроз. В конце октября на Мальте прошла демонстрация в память журналистки, в ней приняли участие несколько тысяч человек.

Как отмечала газета The Guardian, в последние два Галиция работала над расследованием «панамского досье» — документах юридической фирмы Mossak Fonseca о собственности политиков и общественных деятелей, находящихся в офшорах.

The Guardian также писала, что последние расследования журналистки касались премьер-министра Мальты и его ближайшего окружения, через которое якобы поступали платежи от правительства Азербайджана.