Глава Федерации бобслея назвал ожидаемым решение МОК по сборной России

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить до участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане российских спортсменов только в нейтральном статусе стало ожидаемым шагом. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

«Все шло к тому, что наших спортсменов допустят до Олимпиады в нейтральном статусе, — сказал Зубков. — Теперь атлетам самим надо принимать решение — ехать или нет на Игры в Южную Корею. Руководство Федерации бобслея будет помогать тем спортсменам, которые захотят выступить в Пхёнчхане. Это однозначно».

5 декабря прошло заседание исполкома МОК, на котором Олимпийский комитет России (ОКР) был дисквалифицировал на период зимних Игр.

К участию в Олимпиаде допущены только «чистые» российские спортсмены, они выступят под нейтральным флагом.

ОКР должен возместить расходы, понесенные МОК в связи с расследованиями случаев применения допинга.