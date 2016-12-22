Путин обсудил с президентом Палестины статус Иерусалима

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Палестины Махмудом Аббасом, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин выступил за возобновление прямых палестино-израильских переговоров по всем спорным вопросам, включая статус Иерусалима, отмечается в сообщении.

В разговоре также была отмечена важность подписанного в Каире в октябре 2017 года соглашения между движениями ФАТХ и ХАМАС.

Ранее 5 декабря в телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с Аббасом американский лидер уведомил главу Палестины о намерении перенести в Иерусалим посольство США в Израиле, сообщало палестинское агентство Wafa.

О том, что Трамп готовится объявить о признании США Иерусалима столицей Израиля, 2 декабря CNN сообщили несколько знакомых с ситуацией источников, а также иностранные дипломаты. Эту информацию Reuters позже подтвердил высокопоставленный представитель администрации США.



В случае если Трамп официально заявит о признании Иерусалима столицей Израиля, это станет «поцелуем смерти» для палестинско-израильского конфликта. Такое мнение в интервью Reuters выразил советник президента Палестины по стратегическим вопросам, официальный представитель Организации освобождения Палестины в Вашингтоне Хусам Зомлот.