В Петербурге прорвало трубу с кипятком

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга прорвало трубопровод, в результате чего оказалось частично блокировано движение на одной из самых оживленных магистралей города, сообщили РБК в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

«[5 декабря] в 14:10 мск нам поступило сообщение о технологическом нарушении. На данный момент бригады на месте. Сам дефект был обнаружен на тепломагистрали диаметром 800 мм. До момента локализации ограничено движение по улице Будапештской от проспекта Славы до Белы Куна», — пояснили в пресс-службе. Отмечается, что причиной прорыва могла стать коррозия.

«На устранение по данному диаметру дается 24 часа с момента локализации», — добавили в пресс-службе.

Видео: Слава Будапештский / YouTube

По словам очевидцев, улица оказалась залита кипятком. Часть улиц перекрыли, из-за чего было остановлено движение общественного транспорта, рассказала РБК очевидец событий Анастасия Шарова.

«Не доехав до остановки, водитель высадил нас в лужу кипятка. С дороги на тротуар тоже было весьма проблематично выбираться: приходилось перепрыгивать, но все равно наступали в лужи. Бабушкам подавали руку и пытались их затащить на тротуар с проезжей части», — рассказала она.

По словам Шаровой, у нее дома, который находится в пяти минутах от перекрестка, из-под крана вместо кипятка течет «еле теплая» вода, а с улицы слышен «вой сирен».

На месте аварии работают техслужбы, сообщил РБК один из очевидцев. «Это угол проспекта Славы и улицы Бухарестская, прямо под «крабом» (пешеходный переход. — РБК). Из-за пара ничего не видно. На месте машины полиции, скорой не было», — сказал он.

В Москве вечером 29 ноября на пересечении улиц Байкальской и Иркутской произошел прорыв горячей воды на магистральном трубопроводе теплосети, идущей от ТЭЦ-23. Пострадали восемь​ человек, пятеро из них были госпитализированы.