Суд в Австрии уравнял правила заключения однополых и разнополых браков

Конституционный суд Австрии уравнял правила заключения брака для разнополых и однополых пар, отменив юридические положения, которые разделяли в правах участников гомосексуальных союзов. Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года, говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте суда.

Согласно действующим австрийским законам, однополые пары могли вступать в юридическое партнерство, но не в официальный брак, как гетеросексуальные. Суд постановил, что этот закон дискриминирует принцип равенства.

«Юридическое разделение разнополых и однополых отношений на два разных правовых института нарушает принцип равенства», — говорится в сообщении суда.

Чтобы вступить в брак, гомосексуальные пары, которые находятся в зарегистрированном партнерстве, должны будут расторгнуть его.

Если после 31 декабря 2018 года парламент не внесет изменения в данное решение суда, пары смогут заключать тот вид брака, который их устаивает: обычный или зарегистрированное партнерство.

Закон о юридическом партнерстве (EPC) был принят в 2009 году и вступил в силу в 2010 году. Его целью было сокращение дискриминации однополых пар в стране. Однополые семьи во многом равны с разнополыми, например, в вопросах родительства. Им разрешено совместно усыновлять детей и допускать равное использование разрешенных форм воспроизводства с медицинской помощью.

В июле президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер легализовал однополые браки в стране. Закон вступил в силу 2 октября. С 2001 года гомосексуальные пары в стране также могли зарегистрировать юридическое партнерство. Кроме того, гомосексуальные семьи не могли усыновлять детей и пользоваться налоговыми льготами.