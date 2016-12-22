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Депутаты предложили уточнить порядок богослужений в Исаакиевском соборе
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Депутаты предложили уточнить порядок богослужений в Исаакиевском соборе
РПЦ и реституция, 14:48
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Депутаты предложили уточнить порядок богослужений в Исаакиевском соборе

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга направили губернатору города Георгию Полтавченко обращение, в котором предлагается определить порядок богослужений в храмах музейного комплекса «Исаакиевский собор». Об этом РБК рассказал депутат Максим Резник.

По словам Резника, авторы предложения намерены «сделать первый шаг к общественному согласию по острому вопросу». «Для того чтобы это общественное согласие достичь, необходимо сесть за стол переговоров, чтобы обсуждать, как дальше должна быть устроена деятельность Исаакиевского собора. Мы предлагаем перезаключить соглашение между епархией и правительством», — добавил он.

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Депутат считает отсутствие соглашения, регламентирующего богослужения, попыткой «сломать город через колено» и подчеркнул, что авторы обращения относятся к этому без понимания, но готовы к диалогу.

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Депутат Борис Вишневский опубликовал на своей странице в Facebook скан обращения. В тексте говорится о необходимости определить, «каковы права и обязанности сторон, как обеспечить права и посетителей музея, и верующих граждан (участников богослужений), как обеспечить неукоснительное сохранение соборов как объектов культурного наследия и соответствующих предметов охраны». Вишневский подчеркнул, что последнее особенно важно, так как в Сампсониевском соборе, переданном РПЦ, были обнаружены нарушения сохранности культурного наследия. «Санкт-Петербург.ру» уточняет, что иконы в храме забрызганы воском.

Директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров в беседе с РБК назвал предложение депутатов PR-ходом. «Самого заявления депутатов к губернатору Полтавченко я не видел, но зачем эта инициатива нужна, если порядок богослужений и так есть? Он соблюдается соглашением Русской православной церкви, Петербургской епархией и музеем-памятником «Исаакиевский собор». Порядок богослужения един для всех, составляется расписание, я это расписание согласовываю», — сказал он.

Слова Вишневского о порче имущества Сампсониевского собора Мудров опроверг. «Что показалось Вишневскому, я не знаю. Эти иконы осматривал профессиональный реставратор. Никаких необратимых последствий нет, может быть, нужен более внимательный контроль [за Сампсониевским собором], за иконами мы там следим. Свечи близко к самим иконам не ставятся, я не очень понимаю создание опять скандальной ситуации», — заявил он.

В январе 2017 года власти Санкт-Петербурга договорились о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование церкви на 49 лет при условии сохранения музейных функций здания. Ранее РПЦ дважды просила об этом, но получала отказ. Группа депутатов городского парламента предлагала провести референдум по этому вопросу, однако тема дважды снималась с повестки дня. По словам Резника, это происходило по предложению депутата Бориса Ивченко без объяснения причин. Сампсониевский собор, входящий в тот же музейный комплекс, был передан РПЦ в феврале.

Теги: РПЦ , Борис Вишневский , Максим Резник , Исаакиевский собор
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