Первое место среди лидеров СНГ в рейтинге доверия россиян занял Лукашенко

Граждане России считают Белоруссию и Казахстан наиболее стабильными и успешными государствами в СНГ (Содружестве Независимых Государств), показал опрос ВЦИОМ, результаты которого были представлены на пресс-конференции в Москве 5 декабря, передает корреспондент РБК.

В 2017 году 60% опрошенных поставили на первое место по стабильности и успешности Белоруссию и 41% — Казахстан. В 2016 году также лидировали две эти страны с поддержкой 68 и 51% соответственно. На третьем месте Армения — 16%, далее Азербайджан — 14% и Грузия — 10%.

В исследовании приняли участие 1200 респондентов, ответивших на вопросы по телефону с 17 по 18 ноября. Погрешность 3,5%, указано в представленном исследовании.

Белоруссия и Казахстан также признаются россиянами как главные партнеры России на мировой арене — 64 и 57% опрошенных заявили об этом (в прошлом году — 66 и 55%).

Кроме того, россиянам наиболее симпатичны и лидеры этих стран — у президента Белоруссии Александра Лукашенко рейтинг доверия среди россиян 62%, у главы Казахстана Нурсултана Назарбаева — 56%. Следующими по популярности среди лидеров СНГ являются президент Азербайджана Ильхам Алиев (12%), президент Армении Серж Саргсян (11%) и президент Молдавии Игорь Додон (8%). Рейтинг замыкает президент Украины Петр Порошенко (1%).

По данным опроса, россияне считают, что наилучшим образом права русскоязычного населения обеспечены в Белоруссии (об этом сообщили 66% опрошенных), Казахстане (33%) и Армении (11%). Только 5% респондентов считают, что права русскоязычных наиболее обеспечены на Украине. В 2014–2015 годах (на это время пришлась самая активная фаза конфликта на востоке Украины) показатель был значительно ниже и составлял 2 и 1% соответственно. Тогда как в 2013 году он равнялся 18%.

Директор Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев указывает, что популярность лидеров Белоруссии и Казахстана среди россиян объясняется в основном стереотипическими паттернами. «У человека есть понимание, что белорусы ничем от нас не отличаются, а Белоруссия — дружественная нам страна. И эти стереотипы переносятся на личность лидера этой страны Лукашенко», — говорит эксперт.

В этой связи политика играет незначительную роль, считает Казанцев. Поэтому даже те конфликтные эпизоды, которые освещаются в российских СМИ касательно резких высказываний белорусского лидера, они не сильно влияют на мнение россиян, а даже наоборот. «Россияне политизируются и становятся всё более консервативными», — продолжает Казанцев.

«Образ батьки», «советского лидера» Лукашенко импонирует россиянам, ностальгирующим по СССР, что заставляет их не замечать трения в российско-белорусских отношениях. Казахстан же в этом рейтинге недооценен, считает Казанцев. И здесь играет ключевую роль проблема национальной идентичности. «Казахи — мусульмане, другой этнос. У нас отличаются культурные стереотипы», — говорит эксперт.