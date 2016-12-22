ФБР потребовало изъять оружие у 4 тыс. американцев

​ФБР выдало в 2016 году 4170 предписаний об изъятии огнестрельного оружия у американцев с криминальным прошлым, психическими расстройствами или другими проблемами, исключающими его использование, сообщила газета USA Today.

Это крупнейший запрос ФБР на отзыв оружия за последние десять лет. США решили пересмотреть систему криминальной проверки при продаже оружия, после того как уволенный из ВВС США за домашнее насилие Девин Келли 6 ноября расстрелял в церкви в Техасе 26 человек. Трагедия произошла меньше чем через месяц после самого массового в истории страны убийства с применением огнестрельного оружия в Лас-Вегасе, когда погибли 59 человек.

Через систему криминальной проверки ФБР (National Instant Criminal Background Check System) ежегодно проходят миллионы сделок по продаже оружия. Однако если в течение 72 часов с момента поступления запроса ответ не получен, закон не запрещает продажу. ФБР настаивает на изъятии оружия у тех, кто не должен был быть допущен к его владению, но успел его купить.