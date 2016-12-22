Яровая представила концепцию законопроектов о миграции

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая представила концепцию двух разработанных законопроектов, которые обеспечат безопасность россиян и конкретизируют положение о трудовых мигрантах. Об этом она заявила в рамках заседания рабочей группы совета законодателей при Федеральном Собрании России по совершенствованию миграционного законодательства 5 декабря, передает корреспондент РБК.

«Во-первых, мы предлагаем конкретизировать в российском законодательстве позицию «принимающая сторона». Сейчас принимающей стороной одновременно может быть юридическое или физическое лицо, у которого работает либо проживает иностранный гражданин. «Такая двойственность влечет неопределенность реального местонахождения иностранного гражданина. В связи с этим предлагается считать принимающей стороной субъект, у которого по факту проживает мигрант», — сказала вице-спикер.

По ее словам, в решении Конституционного суда России также заявлено требование конкретизировать положения действующего закона по данному вопросу.

«Точное определение принимающей стороны имеет существенное значение в обеспечении надлежащего миграционного контроля и мер общественной безопасности, а также будет единообразным и понятным к исполнению правилом для трудовых мигрантов», — пояснила Яровая.

Кроме того, мы предлагаем дать принимающей стороне право снять мигранта с учета по заявлению в полицию, отметила зампред. «Сейчас, согласно законодательству, мигрант встает на миграционный учет и стоит там до тех пор, пока не встанет на новый миграционный учет. Если он переехал, вернулся к себе на родину или даже если с ним произошли трагические обстоятельства — он продолжает числиться по адресу, хотя его фактическое нахождение уже давно изменилось. Есть случаи, когда мигранты зарегистрированы в домах, которые уже снесены. Такая правовая коллизия стала возможна только потому, что гражданин, однажды зарегистрировавший мигранта, в настоящее время не имеет права самостоятельно снять его с учета», — пояснила она.

Россиянин должен иметь право поставить мигранта на учет и снять его с учета. Это правильно с точки зрения соблюдения прав граждан России и нужно для надлежащей корректировки данных учета иностранцев, а также является важным сигналом для правоохранителей о необходимости установления места нахождения иностранного гражданина. Несомненно, это станет и профилактической мерой, дисциплинирующим фактором для иностранных граждан, которые не позволят им без законных оснований находиться на территории РФ», — подчеркнула Яровая.

Концепции этих законопроектов поддержали регионы России, МВД, комитеты Госдумы по делам национальностей и по безопасности и противодействию коррупции.

На заседании рабочей группы Ирина Яровая предложила профильной комиссии совета законодателей промониторить региональные прогнозы социально-экономического развития, чтобы понять, насколько власти регионов отражают в общем прогнозе прогноз рынка труда.

В рамках совершенствования миграционного законодательства Ирина Яровая в середине октября внесла на рассмотрение Госдумы два законопроекта. Первый вводит уголовную ответственность за фиктивную постановку на учет по месту пребывания в нежилом помещении, в том числе по месту нахождения организации.

Второй направлен на регулирование рынка труда, в том числе иностранной рабочей силы, и защищает трудовые права россиян.

По ее словам, вопрос о необходимости совершенствования миграционного законодательства актуализировали регионы 24 апреля 2017 года в ходе встречи членов совета законодателей с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер рекомендовал совету найти решение этой проблемы.