В Siemens заявили об истечении срока давности по иску «дочек» «Ростеха»

Представитель Siemens, руководитель российской судебно-арбитражной практики Dentons Михаил Иванов заявил об истечении срока исковой давности по встречному иску двух «дочек» «Ростеха». Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Мы считаем, что истек срок исковой давности по встречному иску ответчиков (ОАО «ВО «Технопромэкспорт» и ООО «ВО «Технопромэкспорт») о ничтожности трех спорных пунктов договора от 10 марта 2015 года между «Сименс технологии газовых турбин» и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» о поставке четырех газовых турбин. Речь идет о трех «санкционных» оговорках», — рассказал Иванов.



Срок исковой давности составляет один год, он начался с момента заключения контракта между «Сименс технологии газовых турбин» и ОАО «ВО «Технопромэкспорт», то есть истек в марте 2016 года, объяснил Иванов.

Иск немецкого концерна Siemens к структурам «Ростеха» — ООО «Технопромэкспорт» и ОАО «Технопромэкспорт» — связан с поставкой четырех проданных в Россию газовых турбин в Крым. В немецкой компании утверждают, что это нарушает принятые в ЕС санкции в отношении России. Ответчики по иску Siemens настаивают, что сделка о перепродаже закупленных в Германии турбин произошла между российскими юридическими лицами, что исключает влияние европейского законодательства. Арбитражный суд Москвы ранее отказал Siemens в аресте турбин.

«Дочки» «Ростеха» подали в адрес немецкого концерна ответный иск, который требует отменить в контракте с Siemens так называемые санкционные оговорки. Согласно этим оговоркам, во-первых, использование турбин допустимо только в России; во-вторых, они должны использоваться только на электростанциях Краснодарского края и не иметь связи с энергосистемой Крыма. Третий пункт освобождает поставщика от ответственности, если исполнение контракта осложняют введенные против России санкции.