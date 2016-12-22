В Москве суд отказал «дочке» Siemens в аресте поставленных в Крым турбин

​Арбитражный суд Москвы вновь отказал «дочке» Siemens и «Силовых машин» — «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) — в аресте четырех газовых турбин, поставленных «Технопромэкспорту». Об этом говорится в решении суда, передает ТАСС.

Ходатайство было подано в рамках рассмотрения иска немецкого концерна к структурам Ростеха — ООО и ОАО «Технопромэкспорт». СТГТ требует признать незаконным поставку турбин на полуостров Крым. По мнению компании, это противоречит введенным против России санкциям Евросоюза.

Немецкий концерн требует наложить арест на газотурбинные установки, запретить «Технопромэкспорту» перевозить, осуществлять монтаж, эксплуатировать и каким-либо образом их использовать. Также «дочка» Siemens просила суд запретить «Технопромэкспорту» совершать сделки по продаже этих турбин.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что выиграть в суде у немецкого концерна «мало шансов». «Технопромэкспорт» выполнил все требования, которые положены по закону — они отказались от покупки, и турбины были проданы на рынке с соблюдением необходимых процедур», — пояснял Чемезов.

В «Технопромэкспорте» заявляли, что поставленные в Крым турбины были приобретены на вторичном рынке. Siemens подала на российскую компанию в суд, но в августе Арбитражный суд Москвы отказал немецкому концерну в аресте турбин. Девятый арбитражный апелляционный суд в конце октября оставил в силе решение московского суда.