В Совфеде назвали «враньем» заявления Пентагона о заслугах США в Сирии

Заявление представителя Пентагона о том, что скорое освобождение Сирии от боевиков является заслугой возглавляемой США коалиции, — «вранье и беспринципность». Такое мнение в комментарии РБК выразил зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«[В заявлении Пентагона] нет ничего нового, характерный снобизм», — заявил он, отметив, что «при полном противостоянии американских спецслужб, зная, сколько сделано Россией и сирийскими вооруженными силами, сколько потеряно людей, нельзя сказать, что Россия ничего не сделала».

«Нет ничего святого у людей», — подчеркнул Клинцевиц, добавив, что «сейчас через управляемые ими [американской стороной] специальные ведущие агентства мира будет сказано, что они самые крутые». «А мы опровергнем», — объявил член Совета Федерации. «Я думаю, что в ближайшее время им [американцам] предстоит очень глубокое разочарование. Они уже столько наставили себе мин замедленного действия», — заключил Клинцевич.

Член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин заявил РБК, что «заслуга [в освобождении Сирии], естественно, России, мы же видели это каждый день в репортажах, как буквально квадрат за квадратом освобождалась территория». «Американское государство задействовало механизмы, чтобы свергнуть правительство и подключать к этому другие бандформирования, кроме ИГИЛ. Когда стало ясно, что они [американцы] терпят фиаско, они попытались перехватить инициативу, но у них это не получилось», — добавил парламентарий.

Ранее 5 декабря о том, что «сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезный подход или обязательства по разгрому [запрещенной в России террористической организации] «Исламского государства» (ИГ) в Сирии и Ираке в комментарии «РИА Новости» сообщил представитель Пентагона Эрик Пэхон. Москва и Дамаск, по его мнению, «осуществили лишь небольшую часть операций против ИГ», а «большая часть освобожденной [от террористов] в Ираке и Сирии территории была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и ее партнеров».

«Глобальная коалиция будет продолжать операции в Сирии в поддержку местных сил на местах, с тем чтобы завершить разгром ИГ и стабилизировать освобожденную территорию», — отмечал представитель американского военного ведомства, замечая, что это, «в свою очередь, позволит сирийцам-беженцам и внутренне перемещенным лицам вернуться в свои дома».

До этого в тот же день Минобороны России объявило о скором освобождении от террористов территории Сирии к востоку от реки Евфрат. 26 октября об освобождении от боевиков более 90% территории Сирии при содействии российских ВКС сообщал президент России Владимир Путин.