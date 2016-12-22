СМИ сообщили о 16 пострадавших из-за гололедицы в Москве

В Москве из-за гололедицы в понедельник получили травмы 16 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

При этом общее число пострадавших от непогоды, обратившихся к медикам, составило 22 человека. Еще два человека обратились за медпомощью из-за снега, упавшего на голову, и двое были госпитализированы с диагнозом «переохлаждение».

В воскресенье МЧС предупредило москвичей о непогоде в столице в понедельник, 4 декабря, попросив отказаться от использования личного автотранспорта. В столице начался сильный снег и образовался гололед. Для расчистки дорог на улицы было выведено 10 тыс. единиц спецтехники. Непогода привела к задержке и отмене более 400 рейсов в столичных аэропортах. Причиной произошедшего стал южный циклон «Балканец», из-за которого в Москве за сутки выпало более четверти месячной нормы осадков.