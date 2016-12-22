Более 10 тыс. единиц спецтехники уберут последствия снегопада в Москве

Более 10 тыс. единиц снегоуборочной техники в 10:00 вышло на улицы Москвы для ликвидации последствий снегопада, который начался утром 3 декабря. Об этом сообщил РБК заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Предприятия и службы комплекса городского хозяйства в непрерывном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада, который обрушился на Москву утром в понедельник, — отметил он.

По данным чиновника, в городе сотрудники коммунальных служб с помощью специальной техники убирают снег и очищают от наледи тротуары, подходы к станциям метро, остановкам общественного транспорта и др. Очищенные от снега и льда поверхности будут обработаны противогололедными средствами.

Заммэра добавил, что ночью, накануне снегопада, в Москве была проведена выборочная противогололедная обработка опасных для движения транспорта участков дорог и во дворах домов, на сходах/съездах с тротуаров на проезжую часть и др.

Бирюков попросил водителей в условиях непогоды соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники в сопровождении машин ДПС. Также он попросил пешеходов соблюдать осторожность при движении по тротуарам и пешеходным зонам.

Снегопад утром 3 декабря почти парализовал движение на дорогах столицы. По данным сервиса «Яндекс.пробки» в час пик заторы достигали 9 баллов. Власти столицы призывали автолюбителей пересесть на общественный транспорт.

Петр Бирюков сообщал РБК, что городские коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада.

Главное управление МЧС России по Москве прогнозирует мокрый снег, ветер и гололед в Москве до 22:00 4 декабря.