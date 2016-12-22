Израиль завил о ракетном ударе со стороны Синайского полуострова

Территория Израиля подверглась ракетному обстрелу со стороны Синайского полуострова. Об этом сообщается в Twitter израильской армии.



Как отмечается в сообщении, ракета летела над региональным советом Эшколь, который находится в Южном округе Израиля. По данным израильских военных, в результате обстрела никто не пострадал, и разрушений не было. Место падения снаряда, пока не обнаружено. Позднее военные сообщили об еще одной ракете в Эшколе, которая также была выпущена с Синайского полуострова. По данным израильской армии, о жертвах и пострадавших сообщения не поступали.

Во вторник, 5 декабря, источник агентства SANA сообщил, что сирийские ПВО сбили три израильские ракеты. По словам собеседника агентства, их целью были позиции правительственных войск, которые находятся в пригороде Дамаска. В израильской армии отказались комментировать эту информацию.

В середине октября Армия обороны Израиля сообщала, что по Эшколю были выпущены две ракеты из приграничных районов Египта на Синайском полуострове.