Прокурор по делу Улюкаева попросил суд вернуть $2 млн «по принадлежности»

Прокурор на заседании суда по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева попросил суд обязать подсудимого «вернуть по принадлежности» $2 млн, которые, по версии обвинения, тот получил в качестве взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина, передает корреспондент РБК из Замоскворецкого суда Москвы.

4 декабря в суде проходили прения сторон, обвинение попросило суд приговорить бывшего чиновника к десяти годам колонии строгого режима, а также к штрафу в пятикратном размере полученной взятки. Кроме того, обвинение попросило лишить министра орденов, классного чина, звания заслуженного экономиста и государственных наград.

Прокурор также заявил, что считает вину бывшего министра полностью доказанной. Обвинение настаивает, что Улюкаев вымогал взятку у главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение сделки по покупке компанией доли «Башнефти». Чиновник был задержан в ночь на 15 ноября у офиса «Роснефти» с сумкой, в которой находилась взятка.

В «Роснефти» отказались комментировать предложенное прокурором наказание для Улюкаева. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев заявил РБК, что компания «не берет на себя функции судебной системы», но добавил, что, по его мнению, вина Улюкаева доказана. Просьбу обвинения передать $2 млн он назвал правильной.

В ходе прошедшего судебного заседания адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев заявил, что деньги «у своего знакомого инвестора» нашел генерал ФСБ Олег Феоктистов, работавший начальником службы безопасности «Роснефти». «Именно он написал заявление в ФСБ, именно он нашел деньги у своего знакомого инвестора и отвез деньги ФСБ, а также участвовал в оперативном эксперименте — передал ключ Сечину», — настаивал Гриднев.