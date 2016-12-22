Генподрядчик назвал срок соединения двух частей Крымского моста

Пролеты автодорожного моста через Керченский пролив соединят с фарватерной частью перехода к концу декабря 2017 года, заявил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

«15–20 декабря мы планируем сомкнуться с фарватером с Таманского берега», — сказал он.

В этот же временной промежуток, добавил Рыженькин, планируется соединение и с крымской частью Керченского моста.

Ранее сообщалось, что к 4 декабря было завершено сооружение всех опор автомобильной части транспортного перехода. Первая из опор была завершена в апреле 2016 года. В то же время у железнодорожного моста готово 50% опор.

Крымский мост начали строить в 2015 году. Он состоит из автомобильного и железнодорожного переходов. Общая длина моста составит 19 км. Завершение строительства автомобильного перехода должно произойти в декабре 2018 года, а железнодорожного — в июне 2019 года. Стоимость возведения моста и сопутствующих сооружений оценивается в 228,3 млрд руб. Генподрядчиком Крымского моста является компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.