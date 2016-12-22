Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,23 58,68 EUR Нал. 70,22 69,61 USD Бирж. 58,93 +0,05 EUR Бирж. 69,85 -0,22 USD ЦБ. 58,99 +0,47 EUR ЦБ. 69,91 +0,16 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 11290,00 +40,01 ММВБ 2112,00 +0,29% РТС 1129,08 -0,38% Brent 63,25 -0,71% DJIA 24231,59 -0,17% Nasdaq 6847,59 -0,38% FTSE 7340,11 +0,54%
Минниханов сменил министра образования и науки Татарстана
Лента новостей
Пригородные перевозки: регионы должны найти баланс цены и расходов 14:19, Партнерский материал «Аэрофлот» связал задержку 40 загруженных рейсов с действиями Шереметьево 14:08, Общество Представитель китайского акционера вошел в совет директоров En+ 13:58, Бизнес «Роснефть» прокомментировала затребованный обвинением срок для Улюкаева 13:57, Общество Роскосмос и NASA построят Deep Space Gateway у Луны 13:52, Партнерский материал На Украине за 2017 год зарегистрировали 85 нападений на журналистов 13:50, Общество Минниханов сменил министра образования и науки Татарстана 13:50, Политика Мильнер и Цукерберг вручили самые большие научные премии в мире 13:49, Общество В Оренбургской области полиция помешала мужчине взорвать газ в доме 13:49, Общество Правительство поручило «Аэрофлоту» продлить договоры с Росгидрометом 13:46, Бизнес Умер замглавы «Газпрома» Александр Козлов 13:39, Общество Кремль запланировал три волны агитации к выборам президента 13:35, Политика Visa уволила запустившего Apple Pay вице-президента за нарушение политики 13:33, Финансы В чем кроется секрет успеха современных женщин 13:22, Subaru XV и Autonews Пострадавший при взрыве газа в Мурманске скончался 13:21, Общество Гендиректор РУСАДА призвал не относиться негативно к деятельности WADA 13:15, Общество Адвокат Улюкаева прокомментировала затребованный обвинением срок 13:12, Общество Прокурор описал жизнь Улюкаева фразой «как сыр в масле катался» 13:10, Общество Мосгорсуд оставил в силе заочный арест брата Тельмана Исмаилова 13:03, Общество Во ФГУП «Охрана» заявили об искажении информации о массовых увольнениях 13:02, Общество Прокурор заявил об отсутствии у Сечина оснований для провокации Улюкаева 12:49, Общество «Спартак» предупредил своих болельщиков о провокациях в Ливерпуле 12:47, Спорт Валютный рынок: как не пасть жертвой спреда и бумажной волокиты 12:46, РБК и Thomson Reuters Прокурор потребовал 10 лет колонии для Улюкаева 12:45, Общество Полиция нашла нелегального оператора телефонной связи 12:38, Общество СКР заподозрил сотрудников МЧС в мошенничестве 12:37, Общество Последствия сильного снегопада в Москве. Фотогалерея 12:36, Фотогалерея  Аваков призвал разблокировать телеканал NewsOne 12:36, Политика
Минниханов сменил министра образования и науки Татарстана
Политика, 13:50
0
Минниханов сменил министра образования и науки Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов ​назначил Рафиса Бурганова исполняющим обязанности вице-премьера республики — министра образования и науки. До этого Бурганов занимал должность председателя комитета госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минниханова.

Ранее президент Татарстана освободил Энгеля Фаттахова от должности вице-премьера — министра образования и науки, в связи с переходом чиновника на другую работу.

Рафис Бурганов родился в Татарстане в 1961 году. Госслужбу он начал в 1996 году с должности первого замглавы администрации Казани. В разные годы занимал должности первого замминистра экономики и промышленности республики, руководителя исполнительного комитета муниципального образования Казани, министра по делам молодежи, спорту и туризму Татарстана. В 2014 году он был избран депутатом Госсовета Татарстана и возглавил комитет Госсовета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству.

После заявления президента России Владимира Путина 20 июля о недопустимости снижать объемы изучения русского языка в школах, Фаттахов заявил, что русский и татарский «изучаются на паритетных началах в одинаковом количестве». В ноябре Минниханов согласовал с Москвой обязательное изучение татарского в школах. Власти региона подготовили проект образовательного стандарта, в котором учли нормы федерального и республиканского законодательств. Министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов тогда пояснил, что разработанный властями вариант учебного плана предусматривает обязательные уроки татарского в начальной и средней школе, однако в старших классах занятия добровольные. Согласно конституции Татарстана, и русский, и татарский языки являются в регионе государственными.

Теги: образование , Татарстан , Рустам Минниханов
Главное
Прокурор потребовал 10 лет колонии для Улюкаева Общество
Материалы по теме
Минобрнауки отреагировало на решение Татарстана по изучению языка Общество
Кремль не пошел на уступки Татарстану по вопросу изучения языка в школах Политика
Минниханов согласовал с Москвой обязательное изучение татарского в школах Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку