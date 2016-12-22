Минниханов сменил министра образования и науки Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов ​назначил Рафиса Бурганова исполняющим обязанности вице-премьера республики — министра образования и науки. До этого Бурганов занимал должность председателя комитета госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минниханова.

Ранее президент Татарстана освободил Энгеля Фаттахова от должности вице-премьера — министра образования и науки, в связи с переходом чиновника на другую работу.

Рафис Бурганов родился в Татарстане в 1961 году. Госслужбу он начал в 1996 году с должности первого замглавы администрации Казани. В разные годы занимал должности первого замминистра экономики и промышленности республики, руководителя исполнительного комитета муниципального образования Казани, министра по делам молодежи, спорту и туризму Татарстана. В 2014 году он был избран депутатом Госсовета Татарстана и возглавил комитет Госсовета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству.

После заявления президента России Владимира Путина 20 июля о недопустимости снижать объемы изучения русского языка в школах, Фаттахов заявил, что русский и татарский «изучаются на паритетных началах в одинаковом количестве». В ноябре Минниханов согласовал с Москвой обязательное изучение татарского в школах. Власти региона подготовили проект образовательного стандарта, в котором учли нормы федерального и республиканского законодательств. Министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов тогда пояснил, что разработанный властями вариант учебного плана предусматривает обязательные уроки татарского в начальной и средней школе, однако в старших классах занятия добровольные. Согласно конституции Татарстана, и русский, и татарский языки являются в регионе государственными.