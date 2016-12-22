«Роснефть» прокомментировала затребованный обвинением срок для Улюкаева

Пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев в разговоре с РБК отказался комментировать требование прокурора назначить бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву наказание в виде 10 лет колонии.

«Это компетенция прокуратуры — предлагать наказание, мы не берем на себя функции судебной системы», — заявил Леонтьев. Он уточнил, что считает вину бывшего главы МЭР полностью доказанной.

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Предложение прокурора вернуть $2 млн главе компании Игорю Сечину, если вина Улюкаева будет доказана, пресс-секретарь «Роснефти» считает правильным. «Использованные вещественные доказательства обычно возвращаются по принадлежности после окончания судебных процедур, когда вина подозреваемого доказана. Это справедливо», — пояснил он.

Ранее 4 декабря обвинение потребовало приговорить бывшего министра к 10 годам колонии строгого режима, штрафу в пятикратном размере суммы взятки, лишению всех званий, орденов и классного чина. Адвокат Улюкаева Дареджан Квеизде сообщила РБК, что не удивлена услышанным.

Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года в офисе «Роснефти». Следствие полагает, что непосредственно перед этим он получил взятку от Сечина в размере $2 млн. Сторона обвинения считает, что он требовал деньги за одобрение сделки по приобретению «Башнефти».