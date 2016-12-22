Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,23 58,68 EUR Нал. 70,22 69,61 USD Бирж. 58,93 +0,05 EUR Бирж. 69,85 -0,22 USD ЦБ. 58,99 +0,47 EUR ЦБ. 69,91 +0,16 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 11290,00 +40,01 ММВБ 2111,95 +0,28% РТС 1129,11 -0,37% Brent 63,25 -0,71% DJIA 24231,59 -0,17% Nasdaq 6847,59 -0,38% FTSE 7338,11 +0,52%
Прокурор описал жизнь Улюкаева фразой «как сыр в масле катался»
Лента новостей
Пригородные перевозки: регионы должны найти баланс цены и расходов 14:19, Партнерский материал «Аэрофлот» связал задержку 40 загруженных рейсов с действиями Шереметьево 14:08, Общество Представитель китайского акционера вошел в совет директоров En+ 13:58, Бизнес «Роснефть» прокомментировала затребованный обвинением срок для Улюкаева 13:57, Общество Роскосмос и NASA построят Deep Space Gateway у Луны 13:52, Партнерский материал На Украине за 2017 год зарегистрировали 85 нападений на журналистов 13:50, Общество Минниханов сменил министра образования и науки Татарстана 13:50, Политика Мильнер и Цукерберг вручили самые большие научные премии в мире 13:49, Общество В Оренбургской области полиция помешала мужчине взорвать газ в доме 13:49, Общество Правительство поручило «Аэрофлоту» продлить договоры с Росгидрометом 13:46, Бизнес Умер замглавы «Газпрома» Александр Козлов 13:39, Общество Кремль запланировал три волны агитации к выборам президента 13:35, Политика Visa уволила запустившего Apple Pay вице-президента за нарушение политики 13:33, Финансы В чем кроется секрет успеха современных женщин 13:22, Subaru XV и Autonews Пострадавший при взрыве газа в Мурманске скончался 13:21, Общество Гендиректор РУСАДА призвал не относиться негативно к деятельности WADA 13:15, Общество Адвокат Улюкаева прокомментировала затребованный обвинением срок 13:12, Общество Прокурор описал жизнь Улюкаева фразой «как сыр в масле катался» 13:10, Общество Мосгорсуд оставил в силе заочный арест брата Тельмана Исмаилова 13:03, Общество Во ФГУП «Охрана» заявили об искажении информации о массовых увольнениях 13:02, Общество Прокурор заявил об отсутствии у Сечина оснований для провокации Улюкаева 12:49, Общество «Спартак» предупредил своих болельщиков о провокациях в Ливерпуле 12:47, Спорт Валютный рынок: как не пасть жертвой спреда и бумажной волокиты 12:46, РБК и Thomson Reuters Прокурор потребовал 10 лет колонии для Улюкаева 12:45, Общество Полиция нашла нелегального оператора телефонной связи 12:38, Общество СКР заподозрил сотрудников МЧС в мошенничестве 12:37, Общество Последствия сильного снегопада в Москве. Фотогалерея 12:36, Фотогалерея  Аваков призвал разблокировать телеканал NewsOne 12:36, Политика
Прокурор описал жизнь Улюкаева фразой «как сыр в масле катался»
Дело Улюкаева, 13:10
0
Прокурор описал жизнь Улюкаева фразой «как сыр в масле катался»

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев «катался как сыр в масле», когда вымогал взятку у главы «Роснефти» Игоря Сечина, заявил в Замоскворецком суде гособвинитель Борис Непорожный. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По словам Непорожного, экс-министр «использовал свое положение» с целью «личного обогащения», чем «подорвал авторитет власти». «Обращает на себя внимание мотив корысти. А ведь Улюкаев не просто не нуждался в деньгах, а катался как сыр в масле!» — говорит Непорожный.

Далее прокурор перечислил ​арестованное имущество Улюкаева: машины, квартиры, наличные.

«Я угощу тебя вином»: что Улюкаев рассказал суду о встречах с Сечиным
Общество

Ранее сообщалось, что прокурор потребовал 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима для бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Обвинение сочло вину чиновника «полностью доказанной». В то же время прокурор предложил исключить из обвинения вымогательство взятки.

Суды Улюкаева: как изменился экс-министр с момента задержания Еще 5 фото
Фотогалерея

Экс-министр обвиняется в вымогательстве и получении взятки в $2 млн у главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительную оценку приватизации компании «Башнефть». По материалам следствия, Улюкаев вымогал деньги у Сечина на саммите БРИКС в Гоа в октябре 2016 года. В ноябре экс-министр был задержан в момент предполагаемой передачи взятки. Улюкаев своей вины не признал. Сечин четырежды не являлся в суд, чтобы выступить в качестве свидетеля — 13, 15, 22 и 27 ноября, сославшись на жесткий график.

Видео: РБК

Теги: Игорь Сечин , Замоскворецкий суд , Алексей Улюкаев
Главное
Прокурор потребовал 10 лет колонии для Улюкаева Общество
Материалы по теме
Прокурор заявил об отсутствии у Сечина оснований для провокации Улюкаева Общество
Прокурор потребовал 10 лет колонии для Улюкаева Общество
Обвинение сочло полностью доказанной вину Улюкаева Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку