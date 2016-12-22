Прокурор описал жизнь Улюкаева фразой «как сыр в масле катался»

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев «катался как сыр в масле», когда вымогал взятку у главы «Роснефти» Игоря Сечина, заявил в Замоскворецком суде гособвинитель Борис Непорожный. Об этом сообщает корреспондент РБК.



По словам Непорожного, экс-министр «использовал свое положение» с целью «личного обогащения», чем «подорвал авторитет власти». «Обращает на себя внимание мотив корысти. А ведь Улюкаев не просто не нуждался в деньгах, а катался как сыр в масле!» — говорит Непорожный.

Далее прокурор перечислил ​арестованное имущество Улюкаева: машины, квартиры, наличные.

Ранее сообщалось, что прокурор потребовал 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима для бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Обвинение сочло вину чиновника «полностью доказанной». В то же время прокурор предложил исключить из обвинения вымогательство взятки.

Экс-министр обвиняется в вымогательстве и получении взятки в $2 млн у главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительную оценку приватизации компании «Башнефть». По материалам следствия, Улюкаев вымогал деньги у Сечина на саммите БРИКС в Гоа в октябре 2016 года. В ноябре экс-министр был задержан в момент предполагаемой передачи взятки. Улюкаев своей вины не признал. Сечин четырежды не являлся в суд, чтобы выступить в качестве свидетеля — 13, 15, 22 и 27 ноября, сославшись на жесткий график.