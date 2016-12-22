В Оренбургской области полиция помешала мужчине взорвать газ в доме

В городе Новотроицке (Оренбургская область) задержан мужчина, который пытался взорвать бытовой газ в жилом доме. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления МВД.

В полицию поступило сообщение, что один из жителей многоквартирного дома по улице Есенкова открыл конфорку, наполнил помещение газом и собирался поджечь его.

«На место происшествия был направлен ближайший наряд патрульно-постовой службы. Злоумышленник был задержан, поступление в квартиру бытового газа перекрыто», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту происшествия проводится проверка.

2 декабря в Новотроицке в жилом доме произошел хлопок бытового газа, в результате которого пострадал один мужчина. В здании на трех этажах взрывной волной оказались выбиты окна, часть бетонных перекрытий сместилась. Из дома эвакуировали 150 человек, а газоснабжение здания отключили.

После этого власти Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.