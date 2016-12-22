В Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

Указ о введении в регионе режима «Чрезвычайной ситуации регионального характера» подписал губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

Днем 2 декабря в жилом доме Новотроицка в Оренбургской области произошел хлопок бытового газа, говорится в сообщении МЧС. Инцидент произошел в доме по адресу город Новотроицк, поселок Новорудный, улица Молодежная. В результате взрыва газа пострадал мужчина, его госпитализировали с ожогами тела. Следственное управление СКР по региону начало доследственную проверку. Из-за взрыва оказались повреждены оконные проемы на трех этажах пятиэтажного дома, также произошло смещение плит, говорится в сообщении МЧС. Из здания были эвакуированы 150 человек.

На место происшествия приезжал Юрий Берг, он провел рабочую встречу с жильцами. К настоящему моменту в доме отключено газоснабжение, отметили в МЧС. В воскресенье, 3 декабря, будет проведено обследование несущих конструкций дома. Также будет обсуждаться вопрос о возвращении жителей в не пострадавшие подъезды.

Ранее сообщалось, что 2 декабря в ТЦ в Оренбурге вспыхнул пожар.Он охватил площадь более 1 тыс. кв м. К борьбе с огнем привлекался вертолет Ми-8. На данный момент пожар потушен.