Гендиректор РУСАДА призвал не относиться негативно к деятельности WADA

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил журналистам, что ему не нравится «выставление в крайне негативном свете» деятельности Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, на совете учредителей WADA в ноябре не было высказано ни одной негативной рекомендации в отличие от того, что было перед Олимпиадой в Сочи. «Ничего радикального не было высказано, не было подтверждено соответствие, так как не было выполнено два пункта «дорожной карты», которая была подписана российской стороной», — сказал он.

К заявлениям и документам WADA надо относиться как к рабочим документам. Это рабочая организация, которая выполняет рабочую миссию в спортивном движении, пояснил гендиректор РУСАДА.

«Наши планы не меняются в виду той ситуации, что складывается, мы намерены более активно включиться в работу по восстановлению РУСАДА, Паралимпийского комитета России и федераций, которые ограничены в правах в участии в международных соревнованиях», — добавил он.

РУСАДА планирует развивать направление тестирования, образования и терапевтического использования. «Мы хотим разъяснять и помогать с точки зрения методических материалов, как правильно формировать запросы на получение терапевтических исключений», — отметил Ганус. Он добавил, что одно из ключевых направлений деятельности РУСАДА — образование и пропаганда чистого спорта.

МОК проверяет допинг-пробы российских спортсменов, которые они сдавали во время Олимпиады 2014 года в Сочи. Россия уже была лишена 11 медалей с этих Игр. 5 декабря комиссия примет решение о возможности участия сборной России на Олимпиаде в Южной Корее, сообщал 3 декабря глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер. Агентство также подтвердило подлинность баз данных московской антидопинговой лаборатории, которые предоставил ее бывший руководитель Григорий Родченков (в данное время — один из информаторов WADA).

В конце ноября Родченков в интервью The New York Times рассказал о неоднократных беседах с президентом Союза биатлонистов России Александром Кравцовым о применении допинга, в том числе на Олимпиаде-2014.