СКР заподозрил сотрудников МЧС в мошенничестве

В отношении сотрудников управления капитального строительства МЧС России возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Управление перечислило подрядчику 4 млн руб. за невыполненные работы. Об этом рассказал РБК источник в СКР и подтвердил источник в центральном аппарате МВД.

«В июле 2014 года между ФКУ «УКС МЧС России», выступавшим в роли заказчика, и компанией-подрядчиком ООО «МТУ «ЮгКомСтрой» был заключен госконтракт на выполнение проектно-изыскательных работ. Речь шла о строительстве филиала Национального аэромобильного спасательного учебно-тренировочного центра подготовки горноспасателей и шахтеров в городе Губкине Белгородской области, рассказал собеседник из СКР.

В 2015 году сотрудники ФКУ «УКС МЧС России», имена которых сейчас пытается установить следствие, подписали «акт сдачи-приемки» работ, который стал подтверждением якобы выполненных работ подрядчиком ООО «МТУ «ЮгКомСтрой», рассказал источник. «В реальности работы выполнены не были, и следствие установило, что заказчик знал об этом», — сообщили в СКР.

Несмотря на это, заказчик перечислил 4 млн руб. компании-подрядчику, отметил источник. «Это было сделано умышленно, чтобы деньги не были возвращены в бюджет», — считает собеседник.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) было возбуждено в пятницу, 1 декабря, следователем отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Западному административному округу главного следственного управления СК России по Москве.

В августе бывший замглавы МЧС Владимир Артамонов был осужден на три года условно за растрату в особо крупном размере. Он фиктивно трудоустроил свою жену Галию Артамонову, которая, получая зарплату, на работе не появлялась. Соучастником преступления также был бывший начальник ФГБУ «ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» генерал-майор Валерий Акимов. Общая сумма незаконно полученных выплат составила более 1,3 млн руб. Фигуранты дела признали свою вину и выплатили ущерб. Защита вынесла условные приговоры, учтя «особые заслуги» подсудимых. Так, Артамонов является кавалером орденов Почета и Дружбы, лауреатом Премии правительства России и обладателем почетной грамоты президента. Акимов — доктор технических наук, носит звание профессора.​