В Новой Москве водитель насмерть сбил пятилетнего ребенка

В поселке Коммунарка в Новой Москве водитель сбил пешеходов — мать с пятилетним ребенком. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«К сожалению, ребенок погиб. Сейчас работает следственно-оперативная группа, выясняет все обстоятельства», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Возраст ребенка — пять лет», — уточнили в разговоре с РБК в ГИБДД по Москве.

Там также рассказали, что наезд на пешеходов был совершен в 8:25 мск на нерегулируемом пешеходном переходе в поселке Коммунарка, на улице Александры Монаховой, напротив дома 10.

Мать ребенка также пострадала из-за ДТП, в настоящий момент она госпитализирована.

«Водитель не скрылся, он на месте, с ним работают сотрудники ГИБДД, устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД.