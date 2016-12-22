МЧС выпустило экстренное предупреждение для москвичей в связи с непогодой
Общество, 07:37
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МЧС выпустило экстренное предупреждение для москвичей в связи с непогодой
Управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Жителей столицы ожидает сильный ветер и гололед.
Причиной непогоды в Москве в ведомстве назвали проходящий через столицу южный циклон, который несет с собой осадки. Фронт теплого воздуха вызовет мокрый снег и приведет к появлению гололедицы на дорогах. Осадки в столице могут сохраниться до вечера 4 декабря. При этом будет сохраняться сильный ветер со скоростью до 15 м/с.
Накануне, 3 декабря, Департамент транспорта Москвы порекомендовал горожанам отказаться от пользования личным транспортом в связи с повышением риска аварий из-за непогоды. По прогнозам снипотиков, днем 4 декабря москвичей может ожидать ледяной дождь.