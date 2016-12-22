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МЧС выпустило экстренное предупреждение для москвичей в связи с непогодой

Метрополитен-опера отказалась от обвиненного в домогательствах дирижера

СМИ узнали о планах Минобороны без конкурса раздать заказы на 1 трлн руб.

Менее 60% россиян выразили желание пойти на выборы президента

Совладелец завода литых дисков обвинил UC Rusal в давлении на акционеров

Посол США в России назвал условия восстановления отношений двух стран

В Хабаровске задержали готовивших нападение на администрацию экстремистов

Регионам поручили развесить билборды к выборам в один день по всей стране

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США перебросили в Южную Корею истребители пятого поколения

СМИ узнали о возможном исключении сетей топ-менеджеров из «закона Яровой»

Угрожавшего взрывом в Домодедово мужчину доставили в полицию

Эрдоган обвинил США в стремлении наказать Турцию

Журналисты NewsOne потребовали от Порошенко защиты свободы слова

Полиция Нью-Йорка задержала наехавшего на пешеходов водителя

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Специалисты в Домодедово не нашли бомбы у угрожавшего взрывом мужчины

Глава Киевского патриархата заявил о готовности к встрече с Кириллом

СМИ сообщили о проверке угрозы взрыва в аэропорту Домодедово

Саакашвили назвал заблокировавших телеканал в Киеве «подарком Путину»

Мадуро объявил о создании венесуэльской криптовалюты

В Баку покончил с собой причастный к убийству 12 человек экс-офицер МВД

Кремль дал установку избежать митингов и судов после выборов

Три американских телеканала смогут зарабатывать в России на рекламе

Социологи предсказали второе место Жириновского на выборах президента

Адвокат Трампа взял на себя ответственность за твит президента о Флинне

СКР назвал причину гибели фигуранта дела о покраске звезды на высотке

Лайнер авиакомпании Finnair совершил экстренную посадку в Финляндии