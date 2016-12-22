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Строители установили все опоры автомобильной части моста в Крым
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Строители установили все опоры автомобильной части моста в Крым
Общество, 09:07
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Строители установили все опоры автомобильной части моста в Крым

Все опоры автомобильной части Крымского моста готовы, заявил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Роман Новиков. Об этом говорится в пресс-релизе ​информационного центра «Крымский мост», поступившем в РБК.

Как заявил Новиков, всего в автодорожной части моста смонтированы 288 опор, из них 85 находятся в акватории Керченского пролива. По его словам, набранные темпы строительства позволили «увеличить задел по наиболее трудоемким типам конструктивов». «Это, прежде всего, опоры моста: автодорожные готовы полностью», — сказал Новиков.

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Он также добавил, что пролеты для автодорожного моста собраны на 95%. По словам Новикова, опоры для железнодорожного перехода в Крым готовы наполовину.

Первая опора автомобильной части Крымского моста была сооружена в апреле 2016 года.

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В конце ноября стало известно, что строители Крымского моста соединили пролетами морскую часть перехода и Тузлинскую косу.

Строительство Крымского моста было начато в апреле 2015 года. Его протяженность должна составить 19 км. Сдача автомобильной части перехода намечена на декабрь 2018 года, железнодорожного — на июнь 2019 года. Стоимость всех работ по сооружению моста оценивается в 228,3 млрд руб. Генподрядчик проекта — компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.


 

Теги: Крымский мост , опоры , автомобильный переход
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