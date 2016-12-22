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Метрополитен-опера отказалась от обвиненного в домогательствах дирижера
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Метрополитен-опера отказалась от обвиненного в домогательствах дирижера
Харассмент-гейт, 07:23
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Метрополитен-опера отказалась от обвиненного в домогательствах дирижера

Метрополитен-опера прекратила сотрудничество с руководителем музыкального отделения и бывшим главным дирижером Джеймсом Левайном, обвиненным в домогательствах к подростку. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на директора театра Питера Гелба.

По словам Гелба, действие контракта с Левайном, рассчитанным на четыре года, приостановлено. мероприятия с участием 74-летнего дирижера отменены. «Мы решили действовать сейчас, пока ожидаем результатов расследования, начатого на основе этих сообщений», — заявил он.

Обвинения против Левайна были накануне выдвинуты мужчиной, который сообщил, что дирижер домогался его в 1980-х годах, когда он был подростком. Как сообщает NYT, о домогательствах сообщили еще несколько мужчин, в том числе бравшие тогда у дирижера уроки игры на виолончели. Первый случай, о котором стало известно изданию, произошел в 1968 году, когда Левайну было 25 лет. Тогда Левайн пригласил ученика к себе домой, после чего добился сексуального контакта с ним. Когда позднее подросток отказался от каких либо отношений с будущим главным дирижером Метрополитен-опера, Левайн прекратил занятия. 

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Левайн с 1971 года работает с Метрополитен-опера​. В 1972 году он стал главным дирижером театра, а позднее - руководителем музыкального отделения. Также он был музыкальным руководителем Мюнхенской филармонии и Бостонского симфонического оркестра.

Теги: США , домогательства , Метрополитен-опера
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