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Специалисты в Домодедово не нашли бомбы у угрожавшего взрывом мужчины
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Специалисты в Домодедово не нашли бомбы у угрожавшего взрывом мужчины
Общество, 02:01
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Специалисты в Домодедово не нашли бомбы у угрожавшего взрывом мужчины

Пресс-служба аэропорта Домодедово подтвердила РБК сообщения о том, что один из пассажиров заявил о наличии у него бомбы. В то же время, при его досмотре опасных предметов найдено не было.

В Домодедово уточнили, что инцидент на входе в аэропорт произошел в 22:15 мск. «В ходе досмотра специалистами не выявлено запрещенных к перевозке веществ и предметов. На текущий момент в соответствии с установленным порядком, ожидается прибытие представителей соответствующих органов, в связи с чем один из выходов перекрыт», — сообщили в пресс-службе.

Ранее ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщили о возможной угрозе взрыва в Домодедово. Мужчина заявил о наличии у него бомбы при прохождении досмотра на входе в зону для пассажиров. После этого полицейские его задержали и уложили на пол, укрыв бронежилетами. Зона вокруг пассажира была оцеплена. Источник в администрации аэропорта предположил, что мужчина мог быть нетрезв и совершил поступок из хулиганских соображений.

Теги: взрыв , Домодедово , Терроризм
Главное
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