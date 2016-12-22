СМИ сообщили о проблеме с работой iPhone X после обновления системы

После обновления операционной системы iOS на новых смартфонах iPhone X начались сбои с работой системы распознавания лиц Face ID. Об этом сообщает 9to5mac со ссылкой на жалобы пользователей.
Обновление 11.2 было выпущено два дня назад, 2 декабря. После этого у ряда пользователей смартфон начал сообщать о невозможности запуска системы Face ID, которая применяется для идентификации пользователя.
Для перезапуска системы пользователям предлагается попробовать перезагрузить телефон, пользуясь кнопками на самом смартфоне. Если же это не помогло, и вход в интерфейс остается недоступным, пользователям придется обратиться в техподдержку. В то же время, как отмечает издание, эта проблема была зафиксирована не у всех владельцев iPhone X.
Новый смартфон Apple появился в продаже в начале ноября. Вскоре после этого в нем было обнаружено несколько дефектов и особенностей. В частности, Apple предупредила об угрозе выгорания дисплея смартфона при долгом использовании максимальной яркости, сложностях в работе сенсора на холоде и треске из динамиков. Во всех случаях производитель обещал решить проблему с помощью очередного обновления системы.