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СМИ сообщили о проблеме с работой iPhone X после обновления системы
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СМИ сообщили о проблеме с работой iPhone X после обновления системы
Технологии и медиа, 02:35
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СМИ сообщили о проблеме с работой iPhone X после обновления системы

После обновления операционной системы iOS на новых смартфонах iPhone X начались сбои с работой системы распознавания лиц Face ID. Об этом сообщает 9to5mac со ссылкой на жалобы пользователей.

Обновление 11.2 было выпущено два дня назад, 2 декабря. После этого у ряда пользователей смартфон начал сообщать о невозможности запуска системы Face ID, которая применяется для идентификации пользователя.

Для перезапуска системы пользователям предлагается попробовать перезагрузить телефон, пользуясь кнопками на самом смартфоне. Если же это не помогло, и вход в интерфейс остается недоступным, пользователям придется обратиться в техподдержку. В то же время, как отмечает издание, эта проблема была зафиксирована не у всех владельцев iPhone X.

​Новый смартфон Apple появился в продаже в начале ноября. Вскоре после этого в нем было обнаружено несколько дефектов и особенностей. В частности, Apple предупредила об угрозе выгорания дисплея смартфона при долгом использовании максимальной яркости, сложностях в работе сенсора на холоде и треске из динамиков. Во всех случаях производитель обещал решить проблему с помощью очередного обновления системы.

Теги: iOS , iPhone X , Appple
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