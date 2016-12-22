Лайнер авиакомпании Finnair совершил экстренную посадку в Финляндии

В финском Турку совершил экстренную посадку лайнер авиакомпании Finnair, летевший из Хельсинки в Гетеборг, сообщает издание Iltalehti. Пассажиры почувствовали запах дыма на борту.

На борту самолета находились порядка ста человек. Их автобусами доставили в гостиницу. Ожидается, что они возобновят полет только на следующий день из-за отсутствия самолета. Сбой в движении воздушных судов также вынудил Finnair отменить рейс по маршруту Хельсинки-Осло-Хельсинки.

Проверкой состояния самолета занимаются технические специалисты.

Ранее, 24 ноября самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула во Франкфурт, совершил экстренную посадку в аэропорту Белграда из-за того, что командир воздушного судна почувствовал себя плохо. На борту самолета находились 144 пассажира и пятеро членов экипажа. Пилот был госпитализирован.