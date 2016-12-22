В Тунисе перевернулся автобус с 56 пассажирами

В Тунисе около 50 человек пострадали в ДТП с участием туристического автобуса, сообщает Tunis Afrique Presse со ссылкой на источник в правительстве.

Всего в салоне автобуса было 56 человек, инцидент произошел в провинции Беджа на северо-западе страны. Туристы собирались посетить экскурсию в Айн Драхм.

​По данным издания, автобус в результате ДТП перевернулся. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.​