Местные власти рассказали обстоятельства взрыва газа в Иркутской области

Взрыв газа в доме в Иркутской области, жертвой которого стал один человек, произошел, когда рабочие устанавливали натяжной потолок. Об этом сообщили в диспетчерской службе ЖКХ города Усть-Кут, где произошел инцидент.



«Дом не газифицирован. В одной из квартир взорвался газовый баллон, там рабочие натягивали потолок», — сказал собеседник агентства.

Взрыв газа произошел в воскресенье, 3 декабря, в пятиэтажном доме на первом этаже. В результате обрушились перекрытия между этажами. Погиб человек, который находился в квартире на втором этаже.

После инцидента сотрудники МЧС эвакуировали 100 человек из жилого дома, где произошел взрыв. Медики оказали помощь пятерым людям, трое из которых были госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту взрыва газа Следственный комитет начал доследственную проверку, сообщается на сайте управления СК по Иркутской области.