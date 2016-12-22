Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,23 58,74 EUR Нал. 70,24 69,67 USD Бирж. 58,88 +0,43 EUR Бирж. 70,07 +0,54 USD ЦБ. 58,52 -0,06 EUR ЦБ. 69,75 +0,23 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 11222,71 +347,03 ММВБ 2105,99 +0,26% РТС 1133,33 +0,16% Brent 63,70 +1,66% DJIA 24231,59 -0,17% Nasdaq 6847,59 -0,38% FTSE 7300,49 -0,36%
ООН выразила сожаление об отказе США участвовать в договоре о миграции
Лента новостей
В Совфеде назвали провокацией совместные учения ВМС Украины и эсминца США 13:58, Политика Дэвид Бекхэм: о чем думают и чего боятся мужчины 13:36, РБК и Biotherm Homme ООН выразила сожаление об отказе США участвовать в договоре о миграции 13:26, Политика Бывший помощник Трампа рассказал о вспышках гнева миллиардера 13:24, Политика Зайцева обвинила экспертов МОК и WADA в отмывании денег 13:07, Спорт Местные власти рассказали обстоятельства взрыва газа в Иркутской области 12:57, Общество Основатель Genotek: «Генная терапия не разделит людей на касты» 12:40, РБК и Henderson Глава Союза биатлонистов заявил о безосновательности обвинений Родченкова 12:30, Общество На границе Афганистана и Таджикистана убили командира погранотряда 12:25, Общество Капитан «Реала» установил рекорд по числу удалений в чемпионате Испании 12:12, Спорт США отказались от участия в готовящемся договоре ООН по миграции 11:59, Политика Тест: как выглядеть красиво на всех фото 11:58, РБК и Huawei Штаб Навального сообщил об освобождении задержанных в Самаре активистов 11:58, Политика В МЧС назвали предварительную причину пожара с пятью погибшими детьми 11:19, Общество Александр Овечкин вошел в двадцатку лучших снайперов в истории НХЛ 11:17, Спорт Глава Apple призвал строить Сеть на принципах гуманизма и безопасности 11:10, Технологии и медиа Улучшенная реальность: автомобиль с «защитой от дурака» 10:53, Subaru XV и Autonews Главного дирижера Метрополитен-опера заподозрили в домогательстве 10:45, Общество Глава Роскомнадзора рассказал о пользе интернета для экономики 10:45, Технологии и медиа СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Башкирии 10:09, Общество Рядом с полигоном «Малинки» построят крупнейшее в Европе кладбище 10:02, Общество Виртуальный Китай: как устроен крупнейший VR-парк в КНР 10:01, Фотогалерея  Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 09:44, Lenovo и РБК Посол России рассказал о работе над иском по дипсобственности в США 09:41, Общество В результате взрыва газа в доме в Иркутской области погиб один человек 09:03, Общество Пятеро детей погибли при пожаре в Новосибирской области 08:58, Общество ЦРУ предупредило Иран об ответственности за удар по силам США в Ираке 08:30, Политика При столкновении танкера и судна в Желтом море погибли семь человек 07:49, Общество
ООН выразила сожаление об отказе США участвовать в договоре о миграции
Политика, 13:26
0
ООН выразила сожаление об отказе США участвовать в договоре о миграции

Председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак сожалеет в связи с отказом США участвовать в глобального договоре о миграции, который планируется принять в 2018 году. Об этом говорится в сообщении на сайте организации со ссылкой на заявление пресс-секретаря председателя Брендена Варму.

В декларации о беженцах и мигрантах государства-члены ООН признали, что ни одна страна не может самостоятельно управлять международной миграцией, также они выразили приверженность укреплению глобального управления миграцией. Исходя из этого, страны-участники решили на самом высоком уровне начать процесс, который ведет к принятию глобального договора в 2018 году.

Роль США в этом процессе имеет решающее значение, так как страна исторически принимала людей со всего мира и стала домом для многих мигрантов. «Соединенные Штаты имеют опыт и знания для того, чтобы этот процесс привел к успешному результату», — уточняется в заявлении.

Председатель 72-й сессии Генассамблеи добавил, что миграция — глобальное явление, которое требует глобальных мер реагирования, и многосторонний подход является лучшим способом решения проблем мирового масштаба. В связи с этим он рассчитывает на поддержку всех государств-членов при достижении общего понимания в этом сложном вопросе.

«ООН не следует упускать эту возможность для улучшения жизни миллионов людей во всем мире, — подчеркивается в заявлении.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что американская сторона выходит из Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах. По ее словам, решения об иммиграционной политике в стране всегда должны принимать только американцы.

Генассамблея ООН приняла декларацию о мигрантах 19 сентября 2016 года. Согласно документу, страны-члены должны обеспечить прибывающим в их страны лицам «достойный и своевременный прием». Также они обязались защищать права человека и свободы, тех, кто находятся в пути или уже прибыл, а также бороться с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов.

Теги: США , миграция , Генассамблея ООН , Мирослав Лайчак
Главное
Рядом с полигоном «Малинки» построят крупнейшее в Европе кладбище Общество
Материалы по теме
США отказались от участия в готовящемся договоре ООН по миграции Политика
Трамп распорядился ужесточить пограничный контроль в США Политика
Трамп ужесточил программу приема беженцев из 11 стран Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку