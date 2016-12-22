ООН выразила сожаление об отказе США участвовать в договоре о миграции

Председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак сожалеет в связи с отказом США участвовать в глобального договоре о миграции, который планируется принять в 2018 году. Об этом говорится в сообщении на сайте организации со ссылкой на заявление пресс-секретаря председателя Брендена Варму.

В декларации о беженцах и мигрантах государства-члены ООН признали, что ни одна страна не может самостоятельно управлять международной миграцией, также они выразили приверженность укреплению глобального управления миграцией. Исходя из этого, страны-участники решили на самом высоком уровне начать процесс, который ведет к принятию глобального договора в 2018 году.

Роль США в этом процессе имеет решающее значение, так как страна исторически принимала людей со всего мира и стала домом для многих мигрантов. «Соединенные Штаты имеют опыт и знания для того, чтобы этот процесс привел к успешному результату», — уточняется в заявлении.

Председатель 72-й сессии Генассамблеи добавил, что миграция — глобальное явление, которое требует глобальных мер реагирования, и многосторонний подход является лучшим способом решения проблем мирового масштаба. В связи с этим он рассчитывает на поддержку всех государств-членов при достижении общего понимания в этом сложном вопросе.

«ООН не следует упускать эту возможность для улучшения жизни миллионов людей во всем мире, — подчеркивается в заявлении.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что американская сторона выходит из Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах. По ее словам, решения об иммиграционной политике в стране всегда должны принимать только американцы.

Генассамблея ООН приняла декларацию о мигрантах 19 сентября 2016 года. Согласно документу, страны-члены должны обеспечить прибывающим в их страны лицам «достойный и своевременный прием». Также они обязались защищать права человека и свободы, тех, кто находятся в пути или уже прибыл, а также бороться с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов.