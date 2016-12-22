США отказались от участия в готовящемся договоре ООН по миграции

Власти США вышли из Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах, которая предусматривает принятие в 2018 году масштабного договора по миграционным проблемам. В постпредстве США при ООН объяснили это тем, что документ не отвечает интересам страны. Об этом сообщает пресс-служба американской миссии со ссылкой на соответствующее заявление ее главы Никки Хейли, к которому прикреплена фотография декларации.

«США гордится своим иммигрантским наследием и лидерством в оказании поддержки мигрантам и беженцам по всему миру... Но наши решения об иммиграционной политике всегда должны принимать только американцы», — заявила она.

Генассамблея ООН приняла декларацию (.pdf) о беженцах и мигрантах (Нью-Йоркскую декларацию) 19 сентября 2016 года. Согласно документу, нужно выработать к 2018 году глобальный договор по регулированию этой проблемы.

Государства-члены должны обеспечить лицам, которые прибывают в их страны, «достойный и своевременный прием». Принимающие страны обязались защищать права человека и свободы лиц, которые находятся в пути или уже прибыли. Также в документе говорится, что страны-члены будут бороться с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, в том числе принимая меры по выявлению жертв торговли людьми и тех, кто подвергается риску стать жертвами торговли.

В начале ноября президент США Дональд Трамп поручил Министерству внутренней безопасности ужесточить погранконтроль в стране. «Быть политкорректным хорошо, но не по этому вопросу!» — написал он тогда в свое Twitter. В октябре американский лидер ужесточил правила въезда в США. Этот произошло после того, как 24 октября истек 120-дневный запрет на прием беженцев из стран Ближнего Востока. Теперь члены семей беженцев в том числе должны предоставить информацию о своей семье и данные о местоположении заявителя за последние десять лет.

По данным источников Reuters, меры могу коснуться Египта, Ирана, Ирака, Ливии, Мали, КНДР, Сомали, Южного Судана, Сирии и Йемена.