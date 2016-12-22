Глава Роскомнадзора рассказал о пользе интернета для экономики

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что электронные сервисы ускоряют прогресс и создают условия для роста в разных отраслях экономики. Об этом он заявил на пленарной сессии 4-й Всемирной конференции по управлению интернетом в китайской провинции Чжэцзян, передает ТАСС.



По словам Жарова, электронные сервисы также «меняют подходы к управлению». Он добавил, что сейчас идет активная фаза цифровизации экономики. «Это предсказуемая тенденция, основанная на развитии сети Интернет», — сказал глава Роскомнадзора.

Однако, по словам Жарова, на данный момент не установлены «международно-правовые механизмы», которые позволят отстаивать государствам суверенное право регулировать интернет в «национальном сегменте». Глава Роскомндазора отметил, что отсутствие правовых норм в этой сфере «затрудняет формирование системы международной информационной безопасности, направленной на достижение стабильности и равноправного партнерства».

Жаров заявил, что необходимо создать правовые механизмы, которые учитывали бы специфику информационных технологий. По его словам, это нужно, чтобы предотвратить и урегулировать в случае возникновения межгосударственные конфликты в информационном пространстве.

В начале июля президент Владимир Путин в статье для газеты Handelsblatt написал, что Россия выступает за свободу доступа к интернету, но она не должна «подменяться вседозволенностью и безнаказанностью». Российский лидер подчеркнул, что Москва придает большое значение защите прав человека в информационном пространстве. По его словам, вседозволенность «ведет к разгулу киберпреступников, хакерских группировок, всех тех, кто, используя передовые технологии, посягает на неприкосновенность частной жизни граждан или суверенитет государств».