В Самаре активистов штаба Навального задержали перед митингом

Команду самарского штаба оппозиционера Алексея Навального задержали во время монтажа сцены для митинга-встречи политика с избирателями. Об этом говорится в сообщении паблика «ВКонтакте» «Команда Навального Самара».

Согласно информации активистов, «всю команду» задержали во время монтажа сцены. Сотрудников штаба везут «скорее всего » на Кирова 223 (ОВД Кировского района Самары).

Активисты утверждают. что все равно проведут митинг, так как считают, что митинг согласован. Они делают этот вывод на основании решения суда.

В то же время местные порталы «SamRU» и «Волга Ньюс» утверждают, что суд, напротив, признал, что митинг несогласован.

Ранее в Саратове активистов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) задержали полицейские при подготовке митинга 1 декабря. Кроме того, по адресу проведения митинга поступило сообщение о «минировании». К 10:30 утра отпустили и активистов и монтажников, а сообщение о бомбе не подтвердилось.