В ФБК рассказали о задержании сотрудников в Саратове

В Саратове полиция задержала сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) при монтаже сцены для митинга Алексея Навального, сообщил РБК юрист фонда Вячеслав Гимади.

По словам Гимади, около 3:00 по местному времени сотрудники полиции задержали его, юриста Владимира Чарского, сотрудника регионального штаба Андрея Копшева и регионального менеджера ФБК Александра Тагирова.

«Пришла полиция, придумала много причин, например, что в гайд-парках нельзя проводить митинги или что у нас бомба, что машина неправильно припаркована, что ночью нельзя шуметь. Мы последовательно их опровергали, в итоге полиция заявила, что у нас краденное оборудование, и полицейские без оформления забрали все. На нас протоколов не составляли, поэтому мы ушли. Митинг тем не менее состоится», — рассказал он.

Гимади добавил, что намерен подать заявление в Следственный комитет (СК) на действия полицейских. «Подадим заявление о грабеже, превышении полномочий полиции», — добавил он.

Как говорится в сообщении группы «Команда Навального в Саратове» во «ВКонтакте», отпустили всех задержанных, включая подрядчиков и монтажников.

Как сообщила в Twitter сотрудница ФБК Ольга Гусева, в сквер во время задержания приехала ​машина с надписью «разминирование».

В пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области РБК заявили, что информации о задержании сотрудников ФБК «не поступало».

Накануне, 30 ноября, «ОВД-Инфо» сообщало о задержании координатора саратовского штаба Навального Михаила Мурыгина. Его обвинили в административном правонарушении по ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка организации либо проведения митинга). В тот же день был задержан волонтер штаба Станислав Вотолин за раздачу приглашений на митинг оппозиционера. Ему было предъявлено обвинение по той же статье КоАП.

В конце октября сторонники Навального подали ряд заявок на проведение митинга в Саратове, однако власти заявили, что они не соответствуют требованиям законодательства. Мероприятие планируется провести в сквере Героев Краснодона, который является «гайд-парком». Проведение мероприятий там не требует согласований. Навальный собирается посетить Саратов 1 декабря в рамках предвыборной кампании на пост президента.

В начале ноября в МВД заявили, что в пяти городах митинги-встречи Алексея Навального с избирателями не прошли, так как сторонники оппозиционера «не явились» на согласованные администрацией места. В частности, не прошли согласованные мероприятия в Якутске, Кирове, Чебоксарах, Петрозаводске и Брянске. В штабе политика ответили, что митинги согласовывают обычно на окраинах и в неудобное время — рано утром.