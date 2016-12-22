В Тель-Авиве прошел массовый «марш позора» против коррупции Нетаньяху

В столице Израиля и в городе Хайфа на «марш позора» против подозреваемого в коррупции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху вышли около 20 тыс. человек. Об этом сообщает Times of Israel.

Поводом для акции протеста, сообщает издание, стала информация о том, что правительство с помощью «рекомендаций» полиции намерено защитить главу государства от уголовного разбирательства. Шествие прошло под лозунгом «Марш позора» близ дома генпрокурора Израиля Авихай Мандельблита. Протестующие распевали песни, в которых критиковали Нетаньяху и Мандельблита. Демонстранты направились от дома генпрокурора по Бульвару Ротшильда, движение по которому было перекрыто в результате акции. Демонстрации также прошли в Хайфе.

Ранее сообщалось, что 2 декабря полиция допросила премьера по факту получения им «дорогостоящих подарков». Процедура дознания длилась около четырех часов. Поводом для разбирательства стала информация о том, что Нетаньяху с семьей принимал подарки, стоимостью более 100 тыс. шекелей (более $28 тыс.) от продюсера Арнона Милчена, в основном — предметы роскоши.

Это не первое коррупционное разбирательство в отношении действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. В январе 2017 года он был допрошен полицией по делу о подарках от американо-израильского предпринимателя Рона Лаудера. Лаудар заявил, что он дарил крупные суммы как самому премьеру, так и финансировал зарубежные поездки сына Нетаньяху.

В сентябре генпрокуратура обвинила жену премьера Израиля, Сару, в растрате. Это разбирательство получило название «дело о приготовлении еды». Согласно материалам следствия, с сентября 2010 до марта 2013 года Сара Нетаньяху вместе с бывшим заместителем гендиректора офиса главы правительства Эзрой Сейдофом предоставили ложные отчеты о том, что они не нанимали повара в резиденцию главы государства. В итоге Нетаньяху и Сейдоф незаконно растратили 393 тыс. шекелей (около $111 тыс.) на доставку еды в резиденцию, так как, согласно правилам, в отсутствие повара можно заказывать еду на стороне.