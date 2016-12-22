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В Совфеде ответили на предложение посла США по санкциям
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В Совфеде ответили на предложение посла США по санкциям
Политика, 00:21
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В Совфеде ответили на предложение посла США по санкциям

США должны ввести санкции против Украины, которая «довела страну» до «бедственного состояния», считает первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом он в заявил разговоре с телеканалом RT в ответ на слова посла США в России Джона Хантсмана, который связал снятие антироссийских санкций с ситуацией на Украине.

По мнению Джабарова, Россия не имеет никакого отношения к конфликту на Украине, так как там идет «гражданская война между ДНР, ЛНР и остальной частью страны». Он отметил, что «мы не просим снять санкции», но Россия имеет «право на ответ». «Я думаю, что санкции надо прежде всего вводить против украинского режима, который довел страну до такого бедственного состояния», — подчеркнул Джабарова.

Он усомнился в том, что стабилизация ситуации на Украине станет толчком к отмене санкций против России, так как

По словам Джабарова, даже если ситуация на Украине стабилизируется, США не откажутся от политики давления на Россию «американцы придумают какие-нибудь новые проблемы, из-за которых опять введут санкции». Он напомнил о поправке Джексона-Вэника, которая существовала несколько десятков лет. Американцы просто не могут в современном мире существовать без санкций. Это такая национальная американская забава — санкции против России», — посетовал Джабаров.

Ранее сообщалось, что 2 декабря посол США в Москве Джон Хантсман назвал условием снятия санкций с России стабилизацию ситуации на Украине. По его словам, нужно «прийти к договоренностям», которые «устроят обе стороны» конфликта на юго-востоке страны.

Теги: США , Совет Федерации , Санкции
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